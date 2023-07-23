Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (100) програла росіянці Марії Тимофєєвій (246) у фіналі турніру WTA 250 у Будапешті.
Матч тривав 2 години 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Фінал, 23 липня
Марія Тимофєєва (країна терорист) - Катерина Байндл (Україна) 6:3, 3:6, 6:0
Раніше Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії.
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