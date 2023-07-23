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Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250

Банйдл програла Тимофєєвій у 3-сетовому матчі
Сьогодні 20:19 604 0
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) програла росіянці Марії Тимофєєвій (246) у фіналі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина 
Ґрунт 
Призовий фонд - $259,303
Фінал, 23 липня

Марія Тимофєєва (країна терорист) - Катерина Байндл (Україна) 6:3, 3:6, 6:0

Раніше Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії.

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