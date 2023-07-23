Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії

Українка у фіналі на характері переграла Понше

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 155) виграла трофей на хардовому турнірі серії ITF W100 у Віторії (Іспанія).

У фіналі змагань українка у трьох сетах обіграла представницю Франції Джессіку Понше (WTA 137) за 1 годину та 40 хвилин.

У другому сеті українка програвала 0:4, але змогла виграти 6 геймів поспіль і повністю перевернути хід поєдинку.

Нагадаємо Дарина Снігур (155) перемогла китайку Чжуо Суань Бай (150) в 1/2 турніру ITF 100 в Іспанії.

Ця перемога дозволила Снігур у Live-рейтингу WTA піднятися на 128-му позицію.

ITF W100 Віторія. Хард.

Фінал, 23 липня

Дар'я Снігур (Україна) [6] - Джесіка Понше (Франція) [3] - 3:6, 6:4, 6:1