Байндл: Цей фінал означає для мене дуже багато

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) досягнула важливого результату на турніру серії WTA 250 у Будапешті.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я дуже щаслива, що виграла за сьогодні два матчі. Це було нелегко, це були дуже складні дві гри, і я рада, що змогла впоратися. Це показує, що я в хорошій фізичній формі, це чудові новини для мене. Звісно, непросто грати два матчі поспіль. Після першого поєдинку я намагалася просто вимкнутись, відновитися та зосередитися на наступній грі. Я щаслива, що змогла це зробити.

Цей фінал означає для мене дуже багато. У мене були травми на початку сезону, тому це дуже важливий результат для мене. Я дуже щаслива, чекаю завтрашній фінал. Я не впевнена, що у мене зараз є якісь очікування, тому що, як я сказала, я була зосереджена на цих двох матчах, але маю трохи часу, щоб підготуватися. Зроблю все, що в моїх силах, щоб бути готовою", – сказала Байндл.