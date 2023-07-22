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Байндл: Цей фінал означає для мене дуже багато

Катерина Байндл прокоментувала вихід у фінал турніру у Будапешті.
Сьогодні 23:23 184 0
Байндл: Цей фінал означає для мене дуже багато
#Катерина Байндл

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) досягнула важливого результату на турніру серії WTA 250 у Будапешті.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я дуже щаслива, що виграла за сьогодні два матчі. Це було нелегко, це були дуже складні дві гри, і я рада, що змогла впоратися. Це показує, що я в хорошій фізичній формі, це чудові новини для мене. Звісно, непросто грати два матчі поспіль. Після першого поєдинку я намагалася просто вимкнутись, відновитися та зосередитися на наступній грі. Я щаслива, що змогла це зробити.

Цей фінал означає для мене дуже багато. У мене були травми на початку сезону, тому це дуже важливий результат для мене. Я дуже щаслива, чекаю завтрашній фінал. Я не впевнена, що у мене зараз є якісь очікування, тому що, як я сказала, я була зосереджена на цих двох матчах, але маю трохи часу, щоб підготуватися. Зроблю все, що в моїх силах, щоб бути готовою", – сказала Байндл.

Раніше Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті.

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