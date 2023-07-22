Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті

Байндл побореться за перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) обіграла представницю США Клер Лю (88) у півфіналі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 35 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 7:6 (3). Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 13 брейк-пойнтів.

У фіналі Байндл зіграє проти росіянки Марії Тимофєєвої (246).

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Ґрунт

Призовий фонд - $259,303

Півфінал, 22 липня

Катерина Байндл (Україна) – Клер Лю (США) 7:5, 7:6 (3)

Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.