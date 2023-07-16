Джерело - Чемпіон.

Іспанець Карлос Алькарас переграв серба Новака Джоковича у фіналі Вімблдона.

Іспанець святкував перемогу у 5 сетах. Матч тривав 4 години 46 хвилин.

Для Джоковича це був 35-й фінал турнірів Grand Slam. На його рахунку 7 титулів на Вімблдоні. Новак вигравав трав'яний мейджор 4 рази поспіль (2018, 2019, 2021, 2022).

Карлос виграв 12-й матч поспіль. До старту Вімблдона Карлос узяв титул на турнірі АТР 500 у Лондоні. Для Карлітоса це був 15-й фінал у Турі та сьомий цього сезону. У 2023 році він уже виграв шість титулів.

Зазначимо, що Карлос Алькарас залишиться першою ракеткою світу за підсумками Вімблдона-2023.

Нагадаємо Людмила Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

Фінал, 16 липня

Карлос Алькарас - Новак Джокович 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4)