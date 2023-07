Швьонтек: Сподіваюся, що Світоліна виграє Вімблдон

Перша ракетка світу Іга Швьонтек побажала українці Еліні Світоліній виграти Вімблдон.

Про це полька розповіла після поразки від Світоліної в 1/4 фіналу турніру.

Iga Swiatek wants Elina Svitolina to win Wimbledon:



“I will root for her. Especially because we like each other as people. I told her at the net, I hope she wins this tournament. It’s tough to win a Grand Slam, but I know she wants this really bad. I’ll be rooting for her.” ❤️ pic.twitter.com/IXacbf7PE2