Швьонтек: Сподіваюся, що Світоліна виграє Вімблдон

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Іга Швьонтек побажала українці Еліні Світоліній виграти Вімблдон.
Про це полька розповіла після поразки від Світоліної в 1/4 фіналу турніру.
"Біля сітки я сказала Еліні, що сподіваюся, що вона виграє цей турнір. Ви знаєте, як це буває в тенісі: виграти турнір Великого шолома дуже складно. Я знаю, що вона дуже сильно цього хоче. Тож я буду за неї вболівати, тим більше, що ми ставимося одна до одної з великою повагою", – сказала Швьонтек.
Iga Swiatek wants Elina Svitolina to win Wimbledon:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2023
“I will root for her. Especially because we like each other as people. I told her at the net, I hope she wins this tournament. It’s tough to win a Grand Slam, but I know she wants this really bad. I’ll be rooting for her.” ❤️ pic.twitter.com/IXacbf7PE2
Нагадаємо, за вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою.
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