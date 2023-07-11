Швьонтек: Сподіваюся, що Світоліна виграє Вімблдон

Перша ракетка світу Іга Швьонтек побажала українці Еліні Світоліній виграти Вімблдон.

Про це полька розповіла після поразки від Світоліної в 1/4 фіналу турніру.

"Біля сітки я сказала Еліні, що сподіваюся, що вона виграє цей турнір. Ви знаєте, як це буває в тенісі: виграти турнір Великого шолома дуже складно. Я знаю, що вона дуже сильно цього хоче. Тож я буду за неї вболівати, тим більше, що ми ставимося одна до одної з великою повагою", – сказала Швьонтек.