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Швьонтек: Сподіваюся, що Світоліна виграє Вімблдон

Перша ракетка світу прокоментувала поразку від Еліни Світоліної
Сьогодні 21:53 191 0
Швьонтек: Сподіваюся, що Світоліна виграє Вімблдон
Фото: Getty Images
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек побажала українці Еліні Світоліній виграти Вімблдон.

Про це полька розповіла після поразки від Світоліної в 1/4 фіналу турніру.

"Біля сітки я сказала Еліні, що сподіваюся, що вона виграє цей турнір. Ви знаєте, як це буває в тенісі: виграти турнір Великого шолома дуже складно. Я знаю, що вона дуже сильно цього хоче. Тож я буду за неї вболівати, тим більше, що ми ставимося одна до одної з великою повагою", – сказала Швьонтек.

Нагадаємо, за вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою.

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