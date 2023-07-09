Азаренко: Світоліна грає на дуже високому рівні

Джерело - btu.org.ua.
Білоруска вікторія азаренко (№20 WTA) очікує на складний матч з Еліною Світоліною (№76 WTA) в 1/8 фіналу Вімблдону.
Про це заявила сама тенісистка.
"Я дуже рада, що вона пройшла через цей неймовірний досвід створення сім’ї та змогла дуже швидко повернутися в тур. Уже зараз вона грає на дуже високому рівні.
Я бачила не так багато її матчів, але очевидно, що результати є, і вони демонструють, що вона здатна грати проти топгравців і перемагати їх.
Звісно, я не можу стверджувати, але мені здається, що вона грає без великого тиску, просто повертається, набирає очки й таке інше. Схоже, вона дійсно добре справляється.
Світоліна: Матч проти Азаренки - велика мотивація для мене
Тож я дуже рада бачити її знову в турі. Думаю, у нас буде захопливий матч, як завжди.
Вона боєць. Я знаю, що це буде нелегкий матч. Мені здається, що завжди є дві сторони медалі – коли ти добре знаєш когось, то для тебе немає ніяких сюрпризів, але водночас і вона добре знає твою гру.
Я знаю, що вона дуже добре рухається кортом. У неї чудовий прийом. Мені потрібно подивитися трохи більше її матчів. Можливо, вона навчилася новим прийомам після повернення", - сказала Азаренко.
Світоліна програла Азаренка всі 5 попередніх очних зустрічей.