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Азаренко: Світоліна грає на дуже високому рівні

Сьогодні 14:55 310 0
Азаренко: Світоліна грає на дуже високому рівні
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Білоруска вікторія азаренко (№20 WTA) очікує на складний матч з Еліною Світоліною (№76 WTA) в 1/8 фіналу Вімблдону.

Про це заявила сама тенісистка.

"Я дуже рада, що вона пройшла через цей неймовірний досвід створення сім’ї та змогла дуже швидко повернутися в тур. Уже зараз вона грає на дуже високому рівні.

Я бачила не так багато її матчів, але очевидно, що результати є, і вони демонструють, що вона здатна грати проти топгравців і перемагати їх.

Звісно, я не можу стверджувати, але мені здається, що вона грає без великого тиску, просто повертається, набирає очки й таке інше. Схоже, вона дійсно добре справляється.

Світоліна: Матч проти Азаренки - велика мотивація для мене

Тож я дуже рада бачити її знову в турі. Думаю, у нас буде захопливий матч, як завжди.

Вона боєць. Я знаю, що це буде нелегкий матч. Мені здається, що завжди є дві сторони медалі – коли ти добре знаєш когось, то для тебе немає ніяких сюрпризів, але водночас і вона добре знає твою гру.

Я знаю, що вона дуже добре рухається кортом. У неї чудовий прийом. Мені потрібно подивитися трохи більше її матчів. Можливо, вона навчилася новим прийомам після повернення", - сказала Азаренко.

Світоліна програла Азаренка всі 5 попередніх очних зустрічей.

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