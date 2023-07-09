Азаренко: Світоліна грає на дуже високому рівні

Білоруска вікторія азаренко (№20 WTA) очікує на складний матч з Еліною Світоліною (№76 WTA) в 1/8 фіналу Вімблдону.

Про це заявила сама тенісистка.

"Я дуже рада, що вона пройшла через цей неймовірний досвід створення сім’ї та змогла дуже швидко повернутися в тур. Уже зараз вона грає на дуже високому рівні.

Я бачила не так багато її матчів, але очевидно, що результати є, і вони демонструють, що вона здатна грати проти топгравців і перемагати їх.

Звісно, я не можу стверджувати, але мені здається, що вона грає без великого тиску, просто повертається, набирає очки й таке інше. Схоже, вона дійсно добре справляється.