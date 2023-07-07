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7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко

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7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко
#Ангеліна Калініна, #Вімблдон, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У п'ятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні в межах жіночого одиночного розряду вийдуть відразу чотири представниці України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Останні дві гратимуть поєдинки ще другого кола, тоді як інші дві наші тенісистки вже проводитимуть свої матчі третього раунду. Така різниця зумовлена серйозними корективами у розкладі, що вніс дощ, який лив протягом майже всього вівторка й на початку середи.

Розклад виступу українок на Wimbledon 7 липня

13:00. Марта Костюк (36) - Паула Бадоса (35, Іспанія) - Корт №18, перший запуск.

*14:30. Ангеліна Калініна (26) - Б'янка Андреєску (50, Канада) - Корт №17, другий запуск.

*15:00. Леся Цуренко (60) - Ана Богдан (57, Румунія) - Корт №14, другий запуск.

*18:30. Еліна Світоліна (76) - Софія Кенін (128, США) - Корт №3, четвертий запуск.

* - орієнтовний час, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Нагадаємо, 6 липня на Вімблдоні зіграли три українки і всі виграли свої матчі. Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс (28) з рахунком 6:1, 1:6, 6:1, Цуренко здолала чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), а Калініна була сильнішою за іспанку Бузас Манейро (6:4, 6:3).

Костюк - Бадоса: де дивитися матч другого кола Вімблдона-2023

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