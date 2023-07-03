Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Вчора 13:17 1043
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 23:36 178
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
Вчора 23:02 490
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Вчора 21:18 1312 1
Танковський перейшов у Полісся
Вчора 21:13 231
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Вчора 20:52 515
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Вчора 20:31 2937
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Вчора 19:36 9279
Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Вчора 19:13 738
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Вчора 17:40 2327
Прямі трансляції

4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної

Турнір набирає обертів
Вчора 23:36 178 0
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
#Ангеліна Калініна, #Вімблдон, #Марта Костюк, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

У другий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вийдуть дві представниці України: Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Розклад виступу українок на Wimbledon 4 липня

17:00*. Марія Саккарі (8, Греція) - Марта Костюк (36) - Корт №3, третій запуск після матчу Джордж Лоффгаґен - Гольґер Руне.

20:00*. Ангеліна Калініна (26) - Джессіка Бузас Манейро (167, Іспанія) - Корт №4, п'ятий запуск після матчу Алехандро Давідович Фокіна - Артур Філь.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

3 липня на Вімблдоні зіграли три українки. Еліна Світоліна та Леся Цуренко здолали відповідно Вінус Вільямс (6:4, 6:3) та Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Катерина Байндль поступилась Лейлі Фернандес (4:6, 6:4, 4:6).

Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023

Коментарі ()
Популярне зараз
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 5669
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 303332 3
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7766 1
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59456
Вімблдон-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір Вімблдон-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір 3587 5
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 9279
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11535
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48327
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46314
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8558
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25597
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115178