4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної

Турнір набирає обертів

Джерело - Чемпіон.

У другий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вийдуть дві представниці України: Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Розклад виступу українок на Wimbledon 4 липня

17:00*. Марія Саккарі (8, Греція) - Марта Костюк (36) - Корт №3, третій запуск після матчу Джордж Лоффгаґен - Гольґер Руне.

20:00*. Ангеліна Калініна (26) - Джессіка Бузас Манейро (167, Іспанія) - Корт №4, п'ятий запуск після матчу Алехандро Давідович Фокіна - Артур Філь.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

3 липня на Вімблдоні зіграли три українки. Еліна Світоліна та Леся Цуренко здолали відповідно Вінус Вільямс (6:4, 6:3) та Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Катерина Байндль поступилась Лейлі Фернандес (4:6, 6:4, 4:6).

Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023