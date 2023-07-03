Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Одне місце в рейтингу втратила Марта Костюк та Еліна Світоліна. Леся Цуренко опустилася на 4 сходинки.

Рейтинг WTA

(оновлено 3 липня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8990 2 (2) Арина Соболенко 8066 3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090 4 (4) Джессіка Пегула (США) 4995 5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4845 6 (6) Он Жабер (Туніс) 3547 7 (7) Корі Гауфф (США) 3435 8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3301 9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101 10 (11) Дар'я Касаткіна 2935 26 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1527 36 (35) Марта Костюк (Україна) 1200 60 (56) Леся Цуренко (Україна) 942 76 (75) Еліна Світоліна (Україна) 798 85 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 751 151 (151) Дар'я Снігур (Україна) 463 152 (152) Даяна Ястремська (Україна) 462 183 (183) Катеріна Завацька (Україна) 379 296 (296) Катерина Володько (Україна) 225

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