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Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 11:48 302320 3
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Одне місце в рейтингу втратила Марта Костюк та Еліна Світоліна. Леся Цуренко опустилася на 4 сходинки.

 Рейтинг WTA

(оновлено 3 липня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8990
2 (2) Арина Соболенко 8066
3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090
4 (4) Джессіка Пегула (США) 4995
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4845
6 (6) Он Жабер (Туніс) 3547
7 (7) Корі Гауфф (США) 3435
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3301
9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101
10 (11) Дар'я Касаткіна

2935
26 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1527
36 (35) Марта Костюк (Україна) 1200
60 (56)

Леся Цуренко (Україна)

 942
76 (75) Еліна Світоліна (Україна) 798
85 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 751
151 (151) Дар'я Снігур (Україна)

463
152 (152) Даяна Ястремська (Україна) 462
183 (183) Катеріна Завацька (Україна) 379
296 (296) Катерина Володько (Україна) 225

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