Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Одне місце в рейтингу втратила Марта Костюк та Еліна Світоліна. Леся Цуренко опустилася на 4 сходинки.
Рейтинг WTA
(оновлено 3 липня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8990
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8066
|3 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5090
|4 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|4995
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4845
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|3547
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3435
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3301
|9 (9)
|Петра Квітова (Чехія)
|3101
|10 (11)
|Дар'я Касаткіна
|
2935
|26 (26)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1527
|36 (35)
|Марта Костюк (Україна)
|1200
|60 (56)
|
Леся Цуренко (Україна)
|942
|76 (75)
|Еліна Світоліна (Україна)
|798
|85 (86)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|751
|151 (151)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
463
|152 (152)
|Даяна Ястремська (Україна)
|462
|183 (183)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|296 (296)
|Катерина Володько (Україна)
|225
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