3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль

Одна з наших тенісисток виступить на Центральному корті

Джерело - Чемпіон.

У перший день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вийдуть одразу три представниці України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

Розклад виступу українок на Roland Garros 29 травня

14:30*. Леся Цуренко (56) - Клер Лю (95, США) - корт №8, другий запуск після матчу Аліша Паркс - Анна-Лена Фрідзам.

15:00*. Катерина Байндль (86) - Лейла Фернандес (96, Канада) - корт №14, другий запуск після матчу Лоренцо Музетті - Хкан-Пабло Варільяс.

17:00*. Еліна Світоліна (75) - Вінус Вільямс (554, США) - Центральний корт, другий запуск після матчу Педро Качін - Новак Джокович.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Напередодні стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні.