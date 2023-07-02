Світоліна: Більш хвилюючий старт на Вімблдоні складно собі уявити

Українка прокоментувала перший матч на Вімблдоні

Джерело - Вімблдон.

Українка Еліна Світоліна (75) подякувала англійцям за допомогу напередодні матчу проти Вінус Вільямс (554) у першому колі Вімблдону.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Це неймовірно, що у мене є шанс тут зіграти. Я чекаю свого першого матчу. У мене є приємні спогади про цей турнір. Більш хвилюючий старт складно собі уявити. Звісно, це складний жереб ще й тому, що Вінус любить грати тут, вона виграла тут п’ять титулів. Те, що робить Вінус, вражає. Вона стільки всього досягла. Не знаю, чи змогла б я грати у такому віці, на такому рівні та з такою пристрастю.

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Це складний старт, але водночас і хвилюючий, а матч на центральному корті – завжди особливий момент. Ми саме обговорювали це з командою, що після свого повернення я на всіх турнірах грала на центральних аренах. Центральний корт тут – це легендарний майданчик, суперниця – уславлена чемпіонка. Тож нічого краще не придумаєш.

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Я дуже вдячна англійцям за їхню допомогу Україні. Я знаю багатьох, хто переїхав до Великої Британії та отримав тут надзвичайну підтримку. Я дуже вдячна всім, хто дбає тут про українців", – сказала Світоліна.

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