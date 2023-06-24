Кіченок не змогла вийти у парний фінал турніру у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко програли тандему Сторм Хантер / Аліша Паркс у півфіналі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Кіченок і Остапенко тричі подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали1 з 2 брейк-пойнтів.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
1/2 фіналу, 24 червня
Сторм Хантер/Аліша Паркс (Австралія/США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 7:5, 6:3
Нагадаємо, у фінал вийшла Марта Костюк.