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Кіченок не змогла вийти у парний фінал турніру у Бірмінгемі

Українка поступилась у півфіналі
Сьогодні 21:22 177 0
Кіченок не змогла вийти у парний фінал турніру у Бірмінгемі
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко програли тандему Сторм Хантер / Аліша Паркс у півфіналі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Кіченок і Остапенко тричі подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали1 з 2 брейк-пойнтів.

Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
1/2 фіналу, 24 червня

 Сторм Хантер/Аліша Паркс (Австралія/США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 7:5, 6:3

Нагадаємо, у фінал вийшла Марта Костюк.

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