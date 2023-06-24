Костюк вийшла у фінал парного турніру в Бірмінгемі

Українка побореться за перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк і чешка Барбора Крейчикова обіграли тандем Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща/США) в 1/2 фіналу парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину та 13 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4

Костюк і Крейчикова тричі подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 6 з 14 брейк-пойнтів.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

1/2 фіналу, 24 червня

Марта Костюк/ Барбора Крейчикова (Україна/ Чехія) - Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща/ США) 6:3, 6:4

Раніше Костюк поступилася в першому колі одиночного розряду турніру в Бірмінгемі.

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