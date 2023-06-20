Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (34) перемогла росіянку Анастасію Потапову (21) у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 2 години 34 хвилини та завершився з рахунком 6:7, 7:5, 6:4. Костюк 4 рази подала навиліт та допустила 5 подвійних помилок.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Перше коло, 20 червня
Анастасія Потапова - Марта Костюк (Україна) 6:7 (6), 7:5, 6:4
Раніше Еліна Світоліна не змогла подолати преше коло в Бірмінгемі, розгромно програвши чешці Фругвіртовій (6:2, 6:0). Натомість Ангеліна Калініна перемогла американку Спаркс (6:4, 6:4) і зіграє в другому колі.