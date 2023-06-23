Кіченок вийшла в півфінал парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко обіграли норвежку Ульрікке Ейкері та росіянку Олександру Панову у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину. Кіченок і Остапенко 6 разів подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів.
У півфіналі вони зіграють зі Сторм Сандерс та Алішею Паркс.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
1/4 фіналу, 23 червня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Ульрікке Ейкері/Олександра Панова (Норвегія/-) 6:4, 6:1
Нагадаємо, у півфінал також пробилася Марта Костюк.