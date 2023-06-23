Кіченок вийшла в півфінал парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко обіграли норвежку Ульрікке Ейкері та росіянку Олександру Панову у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину. Кіченок і Остапенко 6 разів подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів.

У півфіналі вони зіграють зі Сторм Сандерс та Алішею Паркс.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

1/4 фіналу, 23 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Ульрікке Ейкері/Олександра Панова (Норвегія/-) 6:4, 6:1

Нагадаємо, у півфінал також пробилася Марта Костюк.