Костюк вийшла у півфінал парного турніру в Бірмінгемі

Матч тривав 1 годину 34 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк і чешка Барбора Крейчикова перемогли британок Фрею Крісті та Алі Коллінс у 1/4 фіналу парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 10-5.

Костюк і Крейчикова 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 2 з 4 брейк-пойнта.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

1/4 фіналу, 23 червня

Марта Костюк/ Барбора Крейчикова (Україна/ Чехія) - Фрея Крісті/ Алі Коллінс (Велика Британія) 6:3, 5:7, 10-5

У наступному колі вони зіграють проти Магди Лінетт з Польщі та Бернарди Пери зі США.

Раніше Костюк поступилася в першому колі одиночного розряду турніру в Бірмінгемі.

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