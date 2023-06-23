Костюк вийшла у півфінал парного турніру в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк і чешка Барбора Крейчикова перемогли британок Фрею Крісті та Алі Коллінс у 1/4 фіналу парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 10-5.
Костюк і Крейчикова 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 2 з 4 брейк-пойнта.
Марта Костюк/ Барбора Крейчикова (Україна/ Чехія) - Фрея Крісті/ Алі Коллінс (Велика Британія) 6:3, 5:7, 10-5
У наступному колі вони зіграють проти Магди Лінетт з Польщі та Бернарди Пери зі США.
Раніше Костюк поступилася в першому колі одиночного розряду турніру в Бірмінгемі.
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