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Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі

Світоліна не змогла пробитися у друге коло турніру
Сьогодні 18:01 1781 1
Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (73) поступилась Лінді Фругвіртовій (57) із Чехії у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:0. Світоліна жодного разу не подала навиліт та допустила 2 подвійні.

Це була перша зустріч тенісисток.

Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Перше коло, 19 червня

Лінда Фругвіртова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:0

Раніше Ястремська програла Мартінцовій у кваліфікації турніру в Бірмінгемі.

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