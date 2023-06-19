Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (73) поступилась Лінді Фругвіртовій (57) із Чехії у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:0. Світоліна жодного разу не подала навиліт та допустила 2 подвійні.
Це була перша зустріч тенісисток.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Перше коло, 19 червня
Лінда Фругвіртова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:0
Раніше Ястремська програла Мартінцовій у кваліфікації турніру в Бірмінгемі.