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Кіченок з Остапенко вийшли у чвертьфінал парного турніру у Бірмінгемі

Українка побореться за вихід у півфінал
Сьогодні 23:05 152 0
Кіченок з Остапенко вийшли у чвертьфінал парного турніру у Бірмінгемі
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії обіграли естонку Інгрід Ніл та Фан Сьєн Ву у другому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 58 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:0. Людмила та Олена 4 рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 5 з 7 брейк-пойнтів.

В 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко зіграють із дуетом Ульрікке Ейкері / Олександра Панова.

Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
1/8 фіналу, 20 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко – Інгрід Ніл/Фан Сьєн Ву 6:3, 6:0

Раніше Костюк поступилась росіянці Потаповій на старті турнірі у Бірмінгемі.

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