Кіченок з Остапенко вийшли у чвертьфінал парного турніру у Бірмінгемі

Українка побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії обіграли естонку Інгрід Ніл та Фан Сьєн Ву у другому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 58 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:0. Людмила та Олена 4 рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 5 з 7 брейк-пойнтів.

В 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко зіграють із дуетом Ульрікке Ейкері / Олександра Панова.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

1/8 фіналу, 20 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко – Інгрід Ніл/Фан Сьєн Ву 6:3, 6:0

Раніше Костюк поступилась росіянці Потаповій на старті турнірі у Бірмінгемі.