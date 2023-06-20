Кіченок поступилась у першому колі парного розряду у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок та представниця Польщі Аліція Росольська поступилися дуету Магда Лінетт / Бернарда Пера у першому колі парного розряду турніру WTA 250 в Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Минулого тижня Кіченок та Росольська програли у першому колі турніру у Ноттінгемі.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Парний розряд, Перше коло
20 червня
Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща / США) – Надія Кіченок / Аліція Росольська (Україна / Польща) 6:2, 6:3
Раніше Світоліна розгромно поступилась Лінді Фругвіртовій.