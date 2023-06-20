Головне
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 12:06 985 1
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 19:25 5457
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 19:06 3277
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 373
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28072 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5862
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 983
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 3637
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 16292 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 2407
Прямі трансляції

Кіченок поступилась у першому колі парного розряду у Бірмінгемі

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру
Сьогодні 19:10 177 0
Кіченок поступилась у першому колі парного розряду у Бірмінгемі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та представниця Польщі Аліція Росольська поступилися дуету Магда Лінетт / Бернарда Пера у першому колі парного розряду турніру WTA 250 в Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Минулого тижня Кіченок та Росольська програли у першому колі турніру у Ноттінгемі.

Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Парний розряд, Перше коло
20 червня

Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща / США) – Надія Кіченок / Аліція Росольська (Україна / Польща) 6:2, 6:3

Раніше Світоліна розгромно поступилась Лінді Фругвіртовій.

Коментарі ()
Популярне зараз
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти 3637
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5862
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 27906 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28072 4
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 16292 2
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 5457
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54589
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21251 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265137
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11232
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47914 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5495