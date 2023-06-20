Кіченок поступилась у першому колі парного розряду у Бірмінгемі

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та представниця Польщі Аліція Росольська поступилися дуету Магда Лінетт / Бернарда Пера у першому колі парного розряду турніру WTA 250 в Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Минулого тижня Кіченок та Росольська програли у першому колі турніру у Ноттінгемі.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

Парний розряд, Перше коло

20 червня

Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща / США) – Надія Кіченок / Аліція Росольська (Україна / Польща) 6:2, 6:3

Раніше Світоліна розгромно поступилась Лінді Фругвіртовій.