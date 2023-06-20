Сачко не зміг дограти матч на турнірі у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко не зміг дограти матч першого кола турніру ATP Challenger Tour 100 у Познані проти Улісеса Бланча зі США.
Сачко вирішив не продовжувати матч після першого сету.
Актуально: Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200
Enea Poznan Open - ATP Challenger Tour 100
Познань, Польща
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Перше коло, 20 червня
Улісес Бланч (США, Q) – Віталій Сачко (Україна) 7:6(5) - відмова
Нагадаємо, на попередньому тижні Сачко став чемпіоном на "челенджері" у Братиславі та виграв свій перший титул на турнірі такого рівня.