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Сачко не зміг дограти матч на турнірі у Польщі

Віталій Сачко вибув із боротьби на "челенджері" у Польщі
Сьогодні 18:12 191 0
Сачко не зміг дограти матч на турнірі у Польщі
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко не зміг дограти матч першого кола турніру ATP Challenger Tour 100 у Познані проти Улісеса Бланча зі США.

Сачко вирішив не продовжувати матч після першого сету.

Актуально: Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200

Enea Poznan Open - ATP Challenger Tour 100
Познань, Польща
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Перше коло, 20 червня

Улісес Бланч (США, Q) – Віталій Сачко (Україна) 7:6(5) - відмова

Нагадаємо, на попередньому тижні Сачко став чемпіоном на "челенджері" у Братиславі та виграв свій перший титул на турнірі такого рівня.

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