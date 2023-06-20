Сачко не зміг дограти матч на турнірі у Польщі

Віталій Сачко вибув із боротьби на "челенджері" у Польщі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко не зміг дограти матч першого кола турніру ATP Challenger Tour 100 у Познані проти Улісеса Бланча зі США.

Сачко вирішив не продовжувати матч після першого сету.

Актуально: Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200

Enea Poznan Open - ATP Challenger Tour 100

Познань, Польща

Грунт

Призовий фонд - €118,000

Перше коло, 20 червня

Улісес Бланч (США, Q) – Віталій Сачко (Україна) 7:6(5) - відмова

Нагадаємо, на попередньому тижні Сачко став чемпіоном на "челенджері" у Братиславі та виграв свій перший титул на турнірі такого рівня.