20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250

Джерело - Чемпіон.

20 червня на трав'яних кортах Бірмінгема зіграє лише одна представниця України - Марта Костюк проти росіянки Анни Потапової.

Розклад матчів українських тенісисток 20 червня

16:00*. Марта Костюк (34) - Анна Потапова (21, росія) - корт №1, третіій запуск після матчу Френх - Стрикова.

* - орієнтовний час, у залежності від перебігу попередніх зустрічей

Еліна Світоліна не змогла подолати преше коло в Бірмінгемі, розгромно пргоравши чешці Фругвіртовій (6:2, 6:0). Натомість Ангеліна Калініна перемогла американку Спаркс (6:4, 6:4) і зіграє в другому колі.