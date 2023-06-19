Костюк з перемоги стартувала у парному турніру WTA 250 у Бірмінгемі

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк і чешка Барбора Крейчикова обіграли грузинку Оксану Калашнікову і білоруску Ірину Шиманович у першому колі парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 10:6.

Костюк та Крейчикова 2 рази подали навиліт, допустили 7 подвійних помилок та реалізували 3/10 брейк-пойнти.

У наступному колі Марта і Барбора зіграють проти переможниці матчу Фрея Крісті/ Алі Коллінз – Крістіна Букса/ Макото Ніномія.

Rothesay Classic - WTA 250

Бірмінгем (Велика Британія)

Призовий фонд $259,303

Парний розряд, Перше коло

19 червня

Марта Костюк/ Барбора Крейчикова (Україна/ Чехія) – Оксана Калашнікова/ Ірина Шиманович (Грузія) 6:7, 6:4, 10:6

Раніше Ястремська програла Мартінцовій у кваліфікації турніру в Бірмінгемі.