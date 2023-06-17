Цуренко поступилась Ястремській на старті кваліфікації турніру у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (135) перемогла Лесю Цуренко (45) на старті кваліфікації турніру у Бірмінгемі.
Матч тривав 1 годину та 14 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Ястремська тричі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Півфінал
17 травня
Даяна Ястремська (Україна) - Леся Цуренко (Україна) 6:2, 6:2
Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.