Цуренко поступилась Ястремській на старті кваліфікації турніру у Бірмінгемі

Даяна Ястремська пробилась у фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (135) перемогла Лесю Цуренко (45) на старті кваліфікації турніру у Бірмінгемі.

Матч тривав 1 годину та 14 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Ястремська тричі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

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Кваліфікація, Півфінал

17 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Леся Цуренко (Україна) 6:2, 6:2

Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.