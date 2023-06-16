Калініна програла на старті парної сітки WTA 250 турніру у Ноттінгемі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна та француженка Алізе Корне поступилися другій сіяній парі Ейша Мухаммед/Джуліана Олмос (США/Мексика) на старті парного турніру у Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 06 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Калініна та Корне тричі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 0 з 2 брейк-пойнтів.

Калініна та Корне вперше зіграли разом.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $ 259 303

Перше коло, 15 червня

Ейша Мухаммед/Джуліана Олмос - Ангеліна Калініна/Алізе Коре 6:4, 6:2

Раніше Калініна поступилася Дарт у другому колі турніру в Ноттінгемі.