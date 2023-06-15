Калініна поступилася Дарт у другому колі турніру в Ноттінгемі

Матч тривав 1 годину 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (25) програла Гаррієт Дарт з Великої Британії (143) в матчі другого кола трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з 6:0, 7:5.

Калініна 2 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1/2 брейк-пойнт.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $ 259 303

Друге коло, 15 червня

Гаррієт Дартт (Велика Британія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:0, 7:5

Раніше Снігур поступилась у другому колі турніру.

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