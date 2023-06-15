Сачко переграв Марченка на шляху у чвертьфінал турніру у Братиславі

Сачко вийшов у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (266) обіграв Іллю Марченка (345) у другому колі турніру ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 1 годину та 29 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Сачко 5 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.

Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100

Братислава (Словаччина)

Грунт

Призовий фонд - €118,000

1/8 фіналу, 15 червня

Віталій Сачко - Ілля Марченко 7:5, 6:1

Раніше Віталій Сачко (266) обіграв Йозефа Коваліка (144) зі Словаччини.

