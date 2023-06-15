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Сачко переграв Марченка на шляху у чвертьфінал турніру у Братиславі

Сачко вийшов у чвертьфінал турніру
Сьогодні 15:22 167 0
Сачко переграв Марченка на шляху у чвертьфінал турніру у Братиславі
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (266) обіграв Іллю Марченка (345) у другому колі турніру ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 1 годину та 29 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Сачко 5 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.

Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100
Братислава (Словаччина)
Грунт
Призовий фонд - €118,000
1/8 фіналу, 15 червня

Віталій Сачко - Ілля Марченко 7:5, 6:1

Раніше Віталій Сачко (266) обіграв Йозефа Коваліка (144) зі Словаччини.

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