Сачко переграв Марченка на шляху у чвертьфінал турніру у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (266) обіграв Іллю Марченка (345) у другому колі турніру ATP Challenger у Братиславі.
Матч тривав 1 годину та 29 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1.
Сачко 5 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.
Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100
Братислава (Словаччина)
Грунт
Призовий фонд - €118,000
1/8 фіналу, 15 червня
Віталій Сачко - Ілля Марченко 7:5, 6:1
Раніше Віталій Сачко (266) обіграв Йозефа Коваліка (144) зі Словаччини.