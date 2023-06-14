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Сачко вийшов у друге коло турніру у Братиславі

Віталій Сачко продовжує виступ на "челенджері" у Словаччині
Сьогодні 11:09 199 0
Сачко вийшов у друге коло турніру у Братиславі
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (266) обіграв Йозефа Коваліка (144) зі Словаччини у першому колі ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 2 години 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6(1), 5:7, 6:0.

Сачко 10 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 5 з 10 брейк-пойнтів.

Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100
Братислава (Словаччина)
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Перше коло, 13 червня

Віталій Сачко (Україна) - Йозеф Ковалик (Словаччина) 7:6(1), 5:7, 6:0

Раніше Сачко успішно подолав кваліфікацію.

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