Сачко вийшов у друге коло турніру у Братиславі

Віталій Сачко продовжує виступ на "челенджері" у Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (266) обіграв Йозефа Коваліка (144) зі Словаччини у першому колі ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 2 години 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6(1), 5:7, 6:0.

Сачко 10 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 5 з 10 брейк-пойнтів.

Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100

Братислава (Словаччина)

Грунт

Призовий фонд - €118,000

Перше коло, 13 червня

Віталій Сачко (Україна) - Йозеф Ковалик (Словаччина) 7:6(1), 5:7, 6:0

Раніше Сачко успішно подолав кваліфікацію.