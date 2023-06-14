Снігур: Це щось нереальне!

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) оцінила свою перемогу над десятою ракеткою світу Беатріс Хаддад Маєю у першому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Це щось нереальне! Беатріс – дійсно чудова тенісистка, вона зіграла у півфіналі Ролан Гаррос. Я хочу подякувати їй за цей матч. Я просто намагалася зіграти якнайкраще. Хочу подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас обох, всім українським уболівальникам, які підтримували мене. Дуже вам дякую!

Що означає для мене ця підтримка, враховуючи всі події вдома? Я люблю Велику Британію, тому що я виграла тут юніорській Вімблдон. Я люблю траву, це моє улюблене покриття, я люблю британських вболівальників. Я отримала стільки задоволення від виступу. До того ж ми грали на центральному корті – це дійсно чудовий досвід для мене.

Коли я дізналася, що зіграю? Я була у номері, коли директор турніру подзвонив і сказав, що я "лакі лузер" і граю другий запуск. Я одразу ж подумала, що мені треба розігрітися, треба зібратися психологічно. Тоді я не розуміла, що сталося, насправді. Це неймовірно", - відзначила Снігур.