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Снігур: Це щось нереальне!

Вдруге в кар'єрі українка долає представницю з топ-10.
Сьогодні 15:25 587 0
Снігур: Це щось нереальне!
#Снігур

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) оцінила свою перемогу над десятою ракеткою світу Беатріс Хаддад Маєю у першому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Це щось нереальне! Беатріс – дійсно чудова тенісистка, вона зіграла у півфіналі Ролан Гаррос. Я хочу подякувати їй за цей матч. Я просто намагалася зіграти якнайкраще. Хочу подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас обох, всім українським уболівальникам, які підтримували мене. Дуже вам дякую!

Що означає для мене ця підтримка, враховуючи всі події вдома? Я люблю Велику Британію, тому що я виграла тут юніорській Вімблдон. Я люблю траву, це моє улюблене покриття, я люблю британських вболівальників. Я отримала стільки задоволення від виступу. До того ж ми грали на центральному корті – це дійсно чудовий досвід для мене.

Коли я дізналася, що зіграю? Я була у номері, коли директор турніру подзвонив і сказав, що я "лакі лузер" і граю другий запуск. Я одразу ж подумала, що мені треба розігрітися, треба зібратися психологічно. Тоді я не розуміла, що сталося, насправді. Це неймовірно", - відзначила Снігур.

Зазначимо, що Снігур замінила в основі змагань Лесю Цуренко, яка знялася з турніру. У фіналі кваліфікації українка програла Елізабет Мандлік, але в останній момент отримала статус лакі-лузера.

Для Снігур це друга найбільша перемога у кар'єрі. Лише одного разу українська тенісистка перемагала представницю топ-10: у 2022-му Снігур вибила у першому колі румунку Сімону Галеп, яка на той момент займала сьоме місце у світовому рейтингу.

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