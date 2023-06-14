Марченко переміг чемпіона юніорського Ролан Гаррос на старті турніру у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (345) переграв Діно Пріжмича (293) з Хорватії у першому колі турніру ATP Challenger у Братиславі.
Матч тривав 1 годину та 44 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Марченко 4 рази подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 4 з 13 брейк-пойнтів.
На попередньому тижні Пріжмич виграв одиночний трофей на Відкритому чемпіонаті Франції серед гравців до 18 років.
За вихід у чвертьфінал Ілля посперечається з Віталієм Сачком.
Bratislava Open - ATP Challenger Tour 100
Братислава (Словаччина)
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Перше коло, 13 червня
Ілля Марченко (Україна) - Діно Пріжмич (Хорватія) 6:2, 6:4
Раніше Марченко успішно подолав кваліфікацію.