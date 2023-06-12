Марченко пробився в основу турніру у Словаччині

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (345) переграв бразильця Даніела Да Сілву (420) у фіналі кваліфікації турніру ATP Challenger у Братиславі.
Матч тривав 1 годину та 51 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (8).
Марченко 6 разів подав навиліт та використав 2 з 3 брейк-пойнтів.
ATP Challenger - Братислава (Словаччина)
Грунт
Кваліфікація, Фінал
12 червня
Ілля Марченко (Україна) - Даніел Да Сілва (Бразилія) 6:4, 7:6 (8)
Нагадаємо, у півфіналі відбору Марченко переграв словенця Блажа Рола.
Раніше Джокович у трьох сетах переграв Рууда в фіналі Roland Garros.