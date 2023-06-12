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Марченко пробився в основу турніру у Словаччині

Марченко зіграє в основній сітці турніру
Сьогодні 19:43 108 0
Марченко пробився в основу турніру у Словаччині
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (345) переграв бразильця Даніела Да Сілву (420) у фіналі кваліфікації турніру ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 1 годину та 51 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (8).

Марченко 6 разів подав навиліт та використав 2 з 3 брейк-пойнтів.

ATP Challenger - Братислава (Словаччина)
Грунт
Кваліфікація, Фінал
12 червня

Ілля Марченко (Україна) - Даніел Да Сілва (Бразилія) 6:4, 7:6 (8)

Нагадаємо, у півфіналі відбору Марченко переграв словенця Блажа Рола.

Раніше Джокович у трьох сетах переграв Рууда в фіналі Roland Garros.

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