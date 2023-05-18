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Надаль про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло

Сьогодні 17:25 96 0
Надаль про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
#Ролан Гаррос, #Рафаель Надаль

Джерело - AS.

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль пропустить Відкритий чемпіонат Франції у 2023 році.

Про це він розповів напередодні турніру.

"Я не зможу зіграти на Ролан Гаррос. Це рішення ухвалило моє тіло. Я не виступатиму найближчі місяці", – сказав Надаль.

Через пропуск Ролан Гаррос Надаль втратить 2000 очок за та опуститься на 100 позицій в рейтингу ATP.

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