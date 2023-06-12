Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 1830
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Сьогодні 20:01 96
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 19:06 6919
Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч
Сьогодні 18:53 1916
Ярмоленко та Довбик - у старті збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 17:51 906
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Сьогодні 13:59 744
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Сьогодні 12:40 340
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Сьогодні 11:45 747 1
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 653
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56750
Прямі трансляції

Марченко пробився у фінал відбору турніру у Словаччині

Ілля Марченко успішно розпочали виступи у кваліфікації турніру
Сьогодні 18:53 152 0
Марченко пробився у фінал відбору турніру у Словаччині
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (345) переграв словенця Блажа Рола на старті кваліфікації турніру ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:3. Марченко тричі подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 4 з 15 брейк-пойнтів.

ATP Challenger - Братислава (Словаччина)
Кваліфікація, Півфінал
12 червня

Ілля Марченко (Україна) - Блаж Рола (Словенія) 4:6, 7:5, 6:3

Раніше Джокович у трьох сетах переграв Рууда в фіналі Roland Garros.

Коментарі ()
Популярне зараз
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 3327 2
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера 11156 1
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 6919
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56750
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 297500 3
Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії 2278
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54286
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47207
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12765 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57166
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15944 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17599 7