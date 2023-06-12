Марченко пробився у фінал відбору турніру у Словаччині

Ілля Марченко успішно розпочали виступи у кваліфікації турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (345) переграв словенця Блажа Рола на старті кваліфікації турніру ATP Challenger у Братиславі.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:3. Марченко тричі подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 4 з 15 брейк-пойнтів.

ATP Challenger - Братислава (Словаччина)

Кваліфікація, Півфінал

12 червня

Ілля Марченко (Україна) - Блаж Рола (Словенія) 4:6, 7:5, 6:3

Раніше Джокович у трьох сетах переграв Рууда в фіналі Roland Garros.