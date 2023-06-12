Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на одну позицію і тепер 25-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 35-а.
Леся Цуренко значно покращила свої позиції та стала 45-ю (+21).
Завдяки виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос потужний стрибок у рейтингу зробила Еліна Світоліна, яка піднявшись на 119 сходинок посідає 73-є місце в рейтингу.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8012
|3 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5090
|4 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|5025
|5 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|4905
|6 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|3961
|7 (6)
|Корі Гауфф (США)
|3435
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3272
|9 (10)
|Петра Квітова (Чехія)
|3102
|10 (14)
|Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)
|2910
|25 (26)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1597
|35 (39)
|Марта Костюк (Україна)
|1225
|45 (66)
|
Леся Цуренко (Україна)
|1083
|73 (192)
|Еліна Світоліна (Україна)
|797
|83 (83)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|762
|135 (144)
|Даяна Ястремська (Україна)
|
510
|157 (164)
|Дар'я Снігур (Україна)
|433
|187 (218)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|299 (302)
|Катерина Володько (Україна)
|216
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