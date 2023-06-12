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Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 08:34 295664 3
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на одну позицію і тепер 25-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 35-а.

Леся Цуренко значно покращила свої позиції та стала 45-ю (+21).

Завдяки виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос потужний стрибок у рейтингу зробила Еліна Світоліна, яка піднявшись на 119 сходинок посідає 73-є місце в рейтингу.

 Рейтинг WTA

(оновлено 12 червня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940
2 (2) Арина Соболенко 8012
3 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090
4 (5) Каролін Гарсія (Франція) 5025
5 (3) Джессіка Пегула (США) 4905
6 (7) Он Жабер (Туніс) 3961
7 (6) Корі Гауфф (США) 3435
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3272
9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3102
10 (14) Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 2910
25 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1597
35 (39) Марта Костюк (Україна) 1225
45 (66)

Леся Цуренко (Україна)

 1083
73 (192) Еліна Світоліна (Україна) 797
83 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 762
135 (144) Даяна Ястремська (Україна)

510
157 (164) Дар'я Снігур (Україна) 433
187 (218) Катеріна Завацька (Україна) 379
299 (302) Катерина Володько (Україна) 216

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