Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на одну позицію і тепер 25-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 35-а.

Леся Цуренко значно покращила свої позиції та стала 45-ю (+21).

Завдяки виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос потужний стрибок у рейтингу зробила Еліна Світоліна, яка піднявшись на 119 сходинок посідає 73-є місце в рейтингу.

Рейтинг WTA

(оновлено 12 червня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940 2 (2) Арина Соболенко 8012 3 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090 4 (5) Каролін Гарсія (Франція) 5025 5 (3) Джессіка Пегула (США) 4905 6 (7) Он Жабер (Туніс) 3961 7 (6) Корі Гауфф (США) 3435 8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3272 9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3102 10 (14) Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 2910 25 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1597 35 (39) Марта Костюк (Україна) 1225 45 (66) Леся Цуренко (Україна) 1083 73 (192) Еліна Світоліна (Україна) 797 83 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 762 135 (144) Даяна Ястремська (Україна) 510 157 (164) Дар'я Снігур (Україна) 433 187 (218) Катеріна Завацька (Україна) 379 299 (302) Катерина Володько (Україна) 216

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!