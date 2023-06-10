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Тренер Цуренко - про Шевченка, який сидів на матчі поряд з Джоковичем: Зараз я маю два пояснення

Сьогодні 16:03 367 1
Тренер Цуренко - про Шевченка, який сидів на матчі поряд з Джоковичем: Зараз я маю два пояснення
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Український легендарний футболіст Андрій Шевченко не мав сідати поруч з сербським тенісистом Новаком Джоковичем.

Про це заявив український тренер Микита Власов, який працює з Лесею Цуренко.

"Шевченко чудово освічений в тенісі, він сам в нього грає, йому дуже подобається. Це факт. Він знає всіх наших тенісистів та тенісисток.

Він особисто знайомий з Еліною, з Лесею, з Мартою. Пів року тому Еліна благодійний вечір в Монако, і Шева там був. Вони всі прекрасно один одного знають.

Шева і на Вімблдон приходив, коли грав в Челсі неодноразово. Багатьох з тенісистів він особисто знає.

Випадок з Джоковичем? Чувак, батько якого топить за росію. Плюс ми розуміємо, що в Сербії дуже велика кількість людей, яки типу: "Расеюшка", не виключаючи президента.

Джокович у дуже хороших відносинах з президентом Сербії, це теж факт і правда. І ти сідаєш з ним поряд чому? Ну, я не знаю. Хтось каже, може він просто дипломатично намагається Джоковича перетягнути на наш бік. Якби я побачив, що Джокович якихось грошей скинув на UNITED24, пару лямів, то я б сказав, що розумію чому.

І ці гроші б врятували чиєсь життя, домівку. Я б зрозумів чому.

Але зараз я маю два пояснення - або "ну так сталося", а друге - ну просто ти дебіл, і все", - сказав Власов.

Раніше Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців.

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