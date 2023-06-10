Тренер Цуренко - про Шевченка, який сидів на матчі поряд з Джоковичем: Зараз я маю два пояснення

Джерело - Чемпіон.
Український легендарний футболіст Андрій Шевченко не мав сідати поруч з сербським тенісистом Новаком Джоковичем.
Про це заявив український тренер Микита Власов, який працює з Лесею Цуренко.
"Шевченко чудово освічений в тенісі, він сам в нього грає, йому дуже подобається. Це факт. Він знає всіх наших тенісистів та тенісисток.
Він особисто знайомий з Еліною, з Лесею, з Мартою. Пів року тому Еліна благодійний вечір в Монако, і Шева там був. Вони всі прекрасно один одного знають.
Шева і на Вімблдон приходив, коли грав в Челсі неодноразово. Багатьох з тенісистів він особисто знає.
Випадок з Джоковичем? Чувак, батько якого топить за росію. Плюс ми розуміємо, що в Сербії дуже велика кількість людей, яки типу: "Расеюшка", не виключаючи президента.
Джокович у дуже хороших відносинах з президентом Сербії, це теж факт і правда. І ти сідаєш з ним поряд чому? Ну, я не знаю. Хтось каже, може він просто дипломатично намагається Джоковича перетягнути на наш бік. Якби я побачив, що Джокович якихось грошей скинув на UNITED24, пару лямів, то я б сказав, що розумію чому.
І ці гроші б врятували чиєсь життя, домівку. Я б зрозумів чому.
Але зараз я маю два пояснення - або "ну так сталося", а друге - ну просто ти дебіл, і все", - сказав Власов.
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