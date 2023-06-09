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Названо причину любові соболенко до лукашенка

У білоруської тенісистки не все так просто з диктатором
Сьогодні 13:10 347 0
Названо причину любові соболенко до лукашенка

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Аріна Соболенко має певні відносини з білоруським диктатором алєксандром лукашенком, які почалися 2018 року.

Про це заявив екскоментатор телеканалу Білорусь 5 Ярослав Писаренко.

"Соболенко зробила одну помилку, яка загалом властива молодим спортсменам – вона зв'язалася просто не з тими людьми. До свого злету у 2018 році вона підписала контракт із якимось російським агентом, ім'я якого я так і не зміг дізнатися. Кажуть, навіть у федерації тенісу це напівзаборонена тема навіть в особистих розмовах.

За умовами їй оплачували всі витрати, але призові йшли тому самому агенту. Я не знаю достовірних цифр, але кажуть, що Соболенко отримувала мінімальний відсоток призових за свої перемоги. За фактом перед нею висіла перспектива, що за свої найкращі спортивні роки вона не заробить практично нічого, і вирішити це питання у правовому полі вона не могла.

Зв'язком вона вирішила скористатися, щоб вирішити питання зі своїм контрактом. І ось на зустрічі, десь за зачиненими дверима, Соболенко виклала всі свої проблеми лукашенку. Знову-таки вирішити ситуацію у правовому полі було неможливо, але знайшлися інші важелі впливу. І ось тут Соболенко позбулася своїх кайданів, але придбала інші", - розповів Писаренко у своєму YouTube-каналі "ЧестнОК".

Нагадаємо, під час цьогорічного Ролан Гаррос Соболенко заявила, що наразі не підтримує диктаторський режим лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

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