Снігур вийшла у чвертьфінал турніру у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (225) у другому колі турніру ITF W100 у Сербітоні (Велика Британія).
Матч тривав 1 годину та 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.
У наступному раунді Снігур зіграє проти Яніни Вікмаєр з Бельгії (140)
ITF W100
Сербітон, Велика Британія
Трава
1/8 фіналу, 08 червня
Дарина Снігур (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:4, 2:6, 6:1
Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.