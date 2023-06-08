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Снігур вийшла у чвертьфінал турніру у Великій Британії

Українка побореться за вихід у півфінал
Сьогодні 17:30 381 0
Снігур вийшла у чвертьфінал турніру у Великій Британії
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (225) у другому колі турніру ITF W100 у Сербітоні (Велика Британія).

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

У наступному раунді Снігур зіграє проти Яніни Вікмаєр з Бельгії (140)

ITF W100
Сербітон, Велика Британія
Трава
1/8 фіналу, 08 червня

Дарина Снігур (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:4, 2:6, 6:1

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

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