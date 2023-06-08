Снігур вийшла у чвертьфінал турніру у Великій Британії

Українка побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (225) у другому колі турніру ITF W100 у Сербітоні (Велика Британія).

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

У наступному раунді Снігур зіграє проти Яніни Вікмаєр з Бельгії (140)

ITF W100

Сербітон, Велика Британія

Трава

1/8 фіналу, 08 червня

Дарина Снігур (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:4, 2:6, 6:1

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.