Снігур вийшла до другого кола турніру у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Кімберлі Біррелл з Австралії у першому колі турніру ITF W100 у Сербітоні (Велика Британія).
Матч тривав одну годину та 12 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка припустилася двох подвійних помилок, програла два гейми на своїй подачі і зробила п'ять брейків.
У наступному раунді Снігур зіграє з тенісисткою із Туреччини – Зейнеп Сонмез.
ITF W100
Сербітон, Велика Британія
Перше коло, 07 червня
Дарина Снігур – Кімберлі Біррелл 6:2, 6:3
Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.