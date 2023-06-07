Снігур вийшла до другого кола турніру у Великій Британії

Українська тенісистка здобула перемогу в першому колі турніру ITF W100 у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Кімберлі Біррелл з Австралії у першому колі турніру ITF W100 у Сербітоні (Велика Британія).

Матч тривав одну годину та 12 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка припустилася двох подвійних помилок, програла два гейми на своїй подачі і зробила п'ять брейків.

У наступному раунді Снігур зіграє з тенісисткою із Туреччини – Зейнеп Сонмез.

ITF W100

Сербітон, Велика Британія

Перше коло, 07 червня

Дарина Снігур – Кімберлі Біррелл 6:2, 6:3

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.