Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 922
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ
Сьогодні 19:12 911
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Сьогодні 16:49 1400
Апеляційний суд скасував рішення про заборону проведення виборів президента УАФ
Сьогодні 15:59 339
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 1547
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 462
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 463
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 18480
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 852
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 694
Прямі трансляції

Cвітоліна зіграє на турнірі у Вашингтоні

Турнір стартує 31 липня
Сьогодні 20:16 143 0
Cвітоліна зіграє на турнірі у Вашингтоні
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) потрапила до заявки хардового турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Турнір відбуватиметься з 31 липня до 6 серпня.

Це буде перший спільний турнір категорії 500 для чоловіків та жінок.

Також відомо, що у змаганні візьмуть участь Корі Гауфф, Джесіка Пегула, Слоун Стівенс, Вікторія Азаренко, Каролін Гарсія, Дарія Касаткіна, Нік Кіріос, Данило Медведєв, Тейлор Фрітц, Френсіс Тіафу, Фелікс Оже-Альясім, Енді Маррей, Григор Димитров та Гаель Монфіс.

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 16590
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України 1547
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 6906
Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне Поворознюк: Бартулович - це як криса, яка перша біжить з корабля, що тоне 1915 1
Світоліна: Я не очікувала, що пройду так далеко Світоліна: Я не очікувала, що пройду так далеко 1519
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 18480
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56848
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117667
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7613
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 300526 6
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54094
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 282326