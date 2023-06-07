Cвітоліна зіграє на турнірі у Вашингтоні

Турнір стартує 31 липня

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) потрапила до заявки хардового турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Турнір відбуватиметься з 31 липня до 6 серпня.

Це буде перший спільний турнір категорії 500 для чоловіків та жінок.

Також відомо, що у змаганні візьмуть участь Корі Гауфф, Джесіка Пегула, Слоун Стівенс, Вікторія Азаренко, Каролін Гарсія, Дарія Касаткіна, Нік Кіріос, Данило Медведєв, Тейлор Фрітц, Френсіс Тіафу, Фелікс Оже-Альясім, Енді Маррей, Григор Димитров та Гаель Монфіс.

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.