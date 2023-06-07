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Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії

Завацька вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 16:13 207 0
Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька (218) перемогла Лауру Пігоссі з Бразилії (139) у першому колі турніру WTA серії Challenger у хорватському місті Макарська.

Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

У другому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з 53-ю "ракеткою" світу італійкою Жасмін Паоліні (53).

Makarska Open - WTA 125
Макарска, Хорватія
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 07 червня

Катаріна Завацька - Лаура Пігоссі 6:3, 6:4

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

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