Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії

Завацька вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька (218) перемогла Лауру Пігоссі з Бразилії (139) у першому колі турніру WTA серії Challenger у хорватському місті Макарська.

Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

У другому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з 53-ю "ракеткою" світу італійкою Жасмін Паоліні (53).

Makarska Open - WTA 125

Макарска, Хорватія

Грунт

Призовий фонд - $115,000

Перше коло, 07 червня

Катаріна Завацька - Лаура Пігоссі 6:3, 6:4

Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.