Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Українка Катаріна Завацька (218) перемогла Лауру Пігоссі з Бразилії (139) у першому колі турніру WTA серії Challenger у хорватському місті Макарська.
Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4.
У другому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з 53-ю "ракеткою" світу італійкою Жасмін Паоліні (53).
Makarska Open - WTA 125
Макарска, Хорватія
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 07 червня
Катаріна Завацька - Лаура Пігоссі 6:3, 6:4
Нагадаємо, Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос.