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Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос

Сьогодні 12:46 1382 0
Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти аріни сабаленка за вихід у півфінал Grand Slam - Roland Garros.

Матч заплановано на 6 червня. Орієнтовний початок - 14:00 за київським часом.

Дивитися гру онлайн в Україні можна на телеканалі Євроспорт 1, який ретранслює медіасервіс Megogo. Також трансляцію можна знайти в меню медіасервісу в розділі "Discovery+" на Євроспорт 3.

Такоє телеканали Євроспорт мають змогу дивитися абоненти sweet.tv, Kyivstar TV, Volia TV, Ланет.TV і Віасат.

Суперниці зустрічалися двічі - по одній перемозі. Востаннє Світоліна та сабаленка грали в 2020 році в Стасбурзі - Світоліна перемогла - 6:2, 4:6, 6:4.

Нагадаємо, вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос дозволить Світоліній повернутися в першусотню рейтингу WTA.

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