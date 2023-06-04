Головне
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 19:59 3664 1
Магучіх здобула перемогу на турнірі у Нідерландах
Сьогодні 22:40 244
Збірна України виграла Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання
Сьогодні 22:25 194
Інгулець звільнив Ковальця
Сьогодні 21:56 325
Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:39 216
Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону
Сьогодні 21:19 754
Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA
Сьогодні 21:04 1091
Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 19:40 506
Завацька перемогла білоруску у фіналі турніру в Італії
Сьогодні 18:24 630
Динамо вдруге в історії не змогло завоювати медалі чемпіонату України
Сьогодні 17:43 790
Прямі трансляції

Костюк вийшла до чвертьфіналу на Roland Garros у міксті

Сьогодні 22:11 323 0
Костюк вийшла до чвертьфіналу на Roland Garros у міксті
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу змішаного парного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.

У другому раунді українка та її напарник Марсело Аревало (Сальвадор) виграли у австралійського тандему Сторм Хантер / Джон Пірс у трьох сетах за 1 годину та 33 хвилини.

Раніше Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на цьому турнірі.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Змішаний розряд
Третє коло, 4 червня

Марта Костюк (Україна) / Марсело Аревало (Сальвадор) - Сторм Хантер (Австралія) / Джон Пірс (Австралія) 6:4, 5:7, [12:10]

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ 1810
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос 3664 1
Усик: Команда Ф’юрі пропонувала реванш, а не моя, хай не бреше вже Усик: Команда Ф’юрі пропонувала реванш, а не моя, хай не бреше вже 1431
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження 2584 3
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4796
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2850
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18790
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117357
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114243
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17677 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14988 6
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36681 1