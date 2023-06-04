Костюк вийшла до чвертьфіналу на Roland Garros у міксті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу змішаного парного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.

У другому раунді українка та її напарник Марсело Аревало (Сальвадор) виграли у австралійського тандему Сторм Хантер / Джон Пірс у трьох сетах за 1 годину та 33 хвилини.

Раніше Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на цьому турнірі.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Змішаний розряд

Третє коло, 4 червня

Марта Костюк (Україна) / Марсело Аревало (Сальвадор) - Сторм Хантер (Австралія) / Джон Пірс (Австралія) 6:4, 5:7, [12:10]