Костюк вийшла до чвертьфіналу на Roland Garros у міксті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу змішаного парного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.
У другому раунді українка та її напарник Марсело Аревало (Сальвадор) виграли у австралійського тандему Сторм Хантер / Джон Пірс у трьох сетах за 1 годину та 33 хвилини.
Раніше Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на цьому турнірі.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Змішаний розряд
Третє коло, 4 червня
Марта Костюк (Україна) / Марсело Аревало (Сальвадор) - Сторм Хантер (Австралія) / Джон Пірс (Австралія) 6:4, 5:7, [12:10]