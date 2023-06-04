Костюк і Русе програли другим сіяним на Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.
У третьому колі українка разом з Єленою-Габріелою Русе з Румунії програли другому сіяному тандему Корі Гауфф/ Джессіка Пегула (США).
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Парний розряд
Третє коло, 3 червня
Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе 6:7(4), 6:4, 6:2
Нагадаємо Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros.