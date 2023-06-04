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Костюк і Русе програли другим сіяним на Roland Garros

Українсько-румунська пара поступилася американкам
Сьогодні 18:40 175 0
Костюк і Русе програли другим сіяним на Roland Garros
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.

У третьому колі українка разом з Єленою-Габріелою Русе з Румунії програли другому сіяному тандему Корі Гауфф/ Джессіка Пегула (США).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Парний розряд
Третє коло, 3 червня

Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе 6:7(4), 6:4, 6:2

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