Костюк і Русе програли другим сіяним на Roland Garros

Українсько-румунська пара поступилася американкам

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в жіночому парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023.

У третьому колі українка разом з Єленою-Габріелою Русе з Румунії програли другому сіяному тандему Корі Гауфф/ Джессіка Пегула (США).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Парний розряд

Третє коло, 3 червня

Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе 6:7(4), 6:4, 6:2

Нагадаємо Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros.