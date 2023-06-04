Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№218 WTA) виграла ґрунтовий турнір серії ITF W60 у Брешії (Італія).
У матчі за титул українка у двох сетах переграла Юлію Готовко з рб (№263 WTA).
Перемога в Брешії дасть змогу Завацькій повернутися до другої сотні світового рейтингу.
Internazionali Femminili di Brescia - ITF World Tennis Tour
Брешія (Італія)
Призовий фонд $60,000
4 червня, фінал
Катаріна Завацька (Україна) - Юлія Готовко 6:4, 6:2
Нагадаємо Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros.