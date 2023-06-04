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Завацька перемогла білоруску у фіналі турніру в Італії

Катаріна була найкращою на змаганнях у Брешії
Сьогодні 18:24 233 0
Завацька перемогла білоруску у фіналі турніру в Італії
Фото Getty Images
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№218 WTA) виграла ґрунтовий турнір серії ITF W60 у Брешії (Італія).

У матчі за титул українка у двох сетах переграла Юлію Готовко з рб (№263 WTA).

Перемога в Брешії дасть змогу Завацькій повернутися до другої сотні світового рейтингу.

Internazionali Femminili di Brescia - ITF World Tennis Tour
Брешія (Італія)
Призовий фонд $60,000
4 червня, фінал

Катаріна Завацька (Україна) - Юлія Готовко 6:4, 6:2

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