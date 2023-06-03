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Завацька вийшла у фінал турніру ITF в Італії

Українка побореться за перемогу на турнірі
Сьогодні 19:10 182 0
Завацька вийшла у фінал турніру ITF в Італії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (218) вийшла у фінал турніру ITF 60 в Італії.

У півфіналі українка перемогла аргентинку Хулію Рієру (150). Матч тривав 1 годину та 19 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Завацька вдруге цього року зіграє у фіналі: у квітні вона поступилася у вирішальному матчі на турнірі ITF W25 у Санта-Маргеріта-ді-Пула. Загалом це буде для українки 15-й фінал під час виступів у ITF-турі.

У фіналі Катаріна зіграє проти переможниці матчі Анхела Фіта Болуда - Юлія Гатовка.

Internazionali Femminili di Brescia - ITF World Tennis Tour
Брешія, Італія 
Грунт
Призовий фонд - $60,000
1/2 фіналу, 03 червня

Катаріна Завацька - Хулія Рієра 6:4, 6:3

Нагадаємо, на шляху у півфінал Завацька обіграла японку Маї Хонтаму (191).

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