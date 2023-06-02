Завацька вийшла у півфінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (218) обіграла японку Маї Хонтаму (191) у чвертьфіналі турніру ITF60 в італійському місті Брешія.
Матч тривав 2 години 12 хвилин та завершився з рахунком - 6:4, 7:6 (8:6).
У півфіналі Катаріна зіграє з переможницею матчу Хулія Рієра (Аргентина, 150) - Кетлін Канєв (411).
ITF60 - Брешія
1/4 фіналу, 02 червня
Катарія Завацька - Маї Хонтаму 6:4, 7:6 (8:6)
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