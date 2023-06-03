На війні загинув 21-річний син відомої української тенісистки

Трагічна новина з фронту

Джерело - Чемпіон.

На війні проти Росії загинув син колишньої тенісистки Ганни Запорожанової.

Про це повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.

21-річний Остап загинув 2 червня на донецькому напрямку. Напередодні був рівно рік, як хлопець пішов добровольцем захищати Україну, за місяць йому мало б виповнитися 22 роки.

Запорожанова за свою кар'єру вона виграла 12 титулів серії ITF в одиночному та парному розрядах. У 2000 році Ганна представляла нашу країну на Олімпійських іграх у Сіднеї, де вийшла до другого раунду.

Раніше загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ.