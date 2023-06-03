Головне
Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос
Вчора 18:39 3309 1
Бех-Романчук здобула бронзу на етапі Діамантової ліги в Італії
Вчора 23:39 323
Збірна України виборола дві золоті медалі на турнірі у Киргизстані
Вчора 22:39 685
Відео дня: Світоліна феноменальним розіграшем завершила матч проти росіянки Блінкової
Вчора 21:51 1197
Україну на Європейських іграх-2023 представлятимуть 263 спортсмени
Вчора 21:39 391
Збірна України здобула бронзу у Суперфіналі Кубка світу
Вчора 20:39 690
3 червня на Ролан Гаррос Цуренко зіграє проти Андреєску
Вчора 20:30 391
Караваєв може покинути Динамо - ЗМІ
Вчора 20:25 946
Світоліна зіграє проти чергової росіянки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Вчора 19:50 1709
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Вчора 17:20 1055
Прямі трансляції

Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ

Чергової непоправної втрати зазнала українська спортивна спільнота
Сьогодні 06:13 1017 1
Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст польської Венжанки Микола Жидков загинув на війні.

Про це повідомляє клубна пресслужба. 

Воїну було лише 22 роки. З 2020 до 2022 року він виступав за польський клуб з 7-ї ліги Венгжанка. Восени 2022 року він повернувся до України і вступив до лав ЗСУ.

"Ми отримали дуже сумну новину. На війні за нашим східним кордоном загинув гравець клубу, який восени минулого року повернувся до України, щоб захистити свою родину, друзів та Батьківщину від російської агресії.

Микола Жидков був дуже приємним, ввічливим та чуйним хлопцем. Не було людини, який би знав його і не співчував би йому. Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці - пожертвував власним життям.

Тебе не вистачатиме, наш друг, ніколи не забудемо", – йдеться у повідомленні клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю 6311 1
"Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову "Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову 3904
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 3468
Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос 3309 1
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2142 5
Світоліна зіграє проти чергової росіянки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос Світоліна зіграє проти чергової росіянки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос 1709
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43611
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10925
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17230 7
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114193
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31389
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26142