Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ

Колишній футболіст польської Венжанки Микола Жидков загинув на війні.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Воїну було лише 22 роки. З 2020 до 2022 року він виступав за польський клуб з 7-ї ліги Венгжанка. Восени 2022 року він повернувся до України і вступив до лав ЗСУ.

"Ми отримали дуже сумну новину. На війні за нашим східним кордоном загинув гравець клубу, який восени минулого року повернувся до України, щоб захистити свою родину, друзів та Батьківщину від російської агресії.

Микола Жидков був дуже приємним, ввічливим та чуйним хлопцем. Не було людини, який би знав його і не співчував би йому. Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці - пожертвував власним життям.

Тебе не вистачатиме, наш друг, ніколи не забудемо", – йдеться у повідомленні клубу.