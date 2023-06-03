Кіченок та Остапенко поступилися у другому колі парного розряду Ролан Гаррос

Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії завершили виступ у парному розряді Ролан Гаррос-2023.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко поступилися французькому дуету Алізі Корне та Діан Паррі у другому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Людмила та Олена 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок і використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Друге коло, 03 червня

Алізе Корне / Діан Паррі (Франція) – Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія, 4) 7:5, 6:1

Раніше Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос.

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