Кіченок та Остапенко поступилися у другому колі парного розряду Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко поступилися французькому дуету Алізі Корне та Діан Паррі у другому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Людмила та Олена 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок і використали 1 з 2 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Друге коло, 03 червня
Алізе Корне / Діан Паррі (Франція) – Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія, 4) 7:5, 6:1
Раніше Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!