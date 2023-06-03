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Рибакіна знялася з Ролан Гаррос

Тенісистка не змогла вийти на матч третього коло через проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 15:39 580 0
Рибакіна знялася з Ролан Гаррос
#Рибакіна

Джерело - wtatennis.com.

Четверта ракетка світу Олена Рибакіна перед матчем третього кола Ролан Гаррос проти Сари Соррібес-Тормо оголосила про зняття з турніру за станом здоров'я.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я була у лікаря, і мені сказали, що насправді це все через вірус у Парижі. Я припускаю, що через мою алергію імунна система просто впала, і я щось підхопила. Я погано спала два дні. У мене була температура, головний біль.

Важко виступати та, очевидно, бігати й навіть дихати. Тому я вважаю, що це було єдине правильне рішення, яке я могла прийняти.

Звичайно, я дуже засмучена, що не можу грати, але, мабуть, таке життя. Багато злетів і падінь. Сьогодні я просто хотіла викластися на 100 відсотків, і, очевидно, я далека від 100 відсотків.

Я справді був налаштована позитивно, але, як я вже сказала, ніколи не знаєш, як будеш себе почувати. Мені не пощастило", - сказала Рибакіна.

Раніше Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос.

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